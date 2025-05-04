Fenerbahçe Beşiktaş Maçı 0-1 Bitti

MAÇ SONUCU VE ÖNEMİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbi, 4 Mayıs 2025 tarihinde futbolseverlerin yoğun ilgisini çekti. Bu maç, hem şampiyonluk hem de Avrupa kupalarına katılım açısından oldukça büyük bir öneme sahipti. Karşılaşmanın sonunda kazanan taraf Beşiktaş oldu ve maç 1-0 bitti.

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ VE GOLÜ

Ülker Stadyumu’nda oynanan bu mücadelede, maçın özeti ve detayları da büyük bir merak konusu haline geldi. Maçın ilk yarısında Beşiktaş’ın Gedson Fernandes’in attığı gol, karşılaşmanın kaderini belirledi. 44. dakikada Masuaku’nun uzun pasında Mert Müldür’ün hatalı vuruşu sonrasında Gedson, topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş öne geçti.

ÖNEMLİ ANLAR VE KARTLAR

Maç boyunca birçok kritik an yaşandı. Fenerbahçe’den Fred ve Çağlar Söyüncü, itirazları sebebiyle sarı kart gördü. Ayrıca, Fenerbahçe’nin penaltı beklediği bir pozisyonda hakem Yasin Kol, VAR incelemesi sonrası oyunu devam ettirme kararı verdi.

İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edilirken, ikinci yarıda da gergin anlar ve karşılıklı ataklar dikkat çekti. Beşiktaş, Mert Günok’un başarılı kurtarışlarıyla savunmasını sağlam tuttu.

MAÇIN ANALİZİ

Maçta Fenerbahçe, birkaç önemli fırsat yakaladı fakat Beşiktaş’ın kalecisi Mert Günok, yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinçlerini engelledi. Beşiktaş’ın defansif oyunu, Fenerbahçe’nin hücum tehlikelerini minimize etti. Karşılaşma sonunda Beşiktaş, önemli bir üç puan alarak ligdeki konumunu pekiştirdi.