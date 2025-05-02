Fenerbahçe Beşiktaş Maçı BeIN Sports’ta

Fenerbahçe Beşiktaş Maçının Yayın Kanalı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesinin yayın kanalı, karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Sezonun en önemli anlarından biri olarak öne çıkan bu maç, şampiyonluk mücadelesi ve Avrupa kupalarına katılım açısından kritik bir konumdadır. Peki, Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı hangi kanalda izlenebilecek?

Maçın Yayın Bilgileri

Bu heyecan dolu derbi karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak takip edilebilecek. Bu kanal, karşılaşmanın tüm detaylarını ve heyecanını taraftarlara sunacak.

Yasin Kol’un Hakemlik Kariyeri

Maçın hakemi Yasin Kol, 15 Aralık 1987 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, genç yaşlarda hakemlik kariyerine adım atmış ve hızla yükselmiştir. Türkiye’nin önde gelen hakemleri arasında yer alan Yasin Kol, Süper Lig’deki önemli maçlarda görev almaktadır. Kariyerinin büyük kısmını Türk futbolunun üst düzey organizasyonlarında geçiren Kol, ulusal ve uluslararası birçok önemli müsabakada hakemlik yapmıştır. 2010 yılında FIFA kokartını alarak, uluslararası platformda da hakemlik yapma fırsatını elde etmiştir. Süper Lig maçları haricinde, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi önde gelen organizasyonlarda da görev almıştır.