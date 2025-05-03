Fenerbahçe, Beşiktaş Maçına Hazır

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

SÜPER Lig’in 34’üncü haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, yarın oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sona erdirdi.

ANTRIMANIN DETAYLARI

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki çalışma; ısınma, koordinasyon ve hız geliştirme egzersizleri ile başladı. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışmaları ve 5’e 2 top kapma aktiviteleri gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, bu çalışma ile Beşiktaş maçına hazırlıklarını bitirerek kampa girdi.