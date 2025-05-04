Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında Lazer Olayı

MAÇTA YAŞANAN OLAY

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe- Beşiktaş mücadelesinde, siyah-beyazlı futbolcu Gedson Fernandes’in penaltı atışı sırasında bir taraftar, yüzüne lazer tuttu. Bu olay, maçın heyecanını gölgeledi.

PENALTI ATISI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği maçta, Beşiktaş 36. dakikada penaltı kazanmıştı. Gedson Fernandes, penaltı için topun başına geçtiğinde bir taraftardan gelen lazer, dikkatini dağılmasına neden oldu. Bu durum sonucunda Fernandes, penaltı atışını gole çeviremiyor. Olayın ardından güvenlik güçleri, lazeri tutan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Gebze’de Tırda Narkotik Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tırda 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin bulundu. Tır sürücüsü göz altına alınıp tutuklandı.
Haberler

Belgesel Yayınlandı, Putin’in 25 Yılı

Vladimir Putin'in 25 yıllık iktidarını ve Kremlin'deki yaşamını ele alan 'Rusya. Kremlin. Putin. 25 Yıl' belgeseli, onun özel hayatına ve yönetim tarzına ışık tutuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.