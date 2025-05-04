Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında Lazer Olayı

MAÇTA YAŞANAN OLAY

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe- Beşiktaş mücadelesinde, siyah-beyazlı futbolcu Gedson Fernandes’in penaltı atışı sırasında bir taraftar, yüzüne lazer tuttu. Bu olay, maçın heyecanını gölgeledi.

PENALTI ATISI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği maçta, Beşiktaş 36. dakikada penaltı kazanmıştı. Gedson Fernandes, penaltı için topun başına geçtiğinde bir taraftardan gelen lazer, dikkatini dağılmasına neden oldu. Bu durum sonucunda Fernandes, penaltı atışını gole çeviremiyor. Olayın ardından güvenlik güçleri, lazeri tutan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.