Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş Muhtemel 11’ler Belli!

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Trendyol Süper Lig’in 34. haftası önemli bir derbiye ev sahipliği yapıyor. Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda saat 19.00’da Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maçta düdük çalacak hakem Yasin Kol olacak. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon derbi galibiyeti elde edemediği için, Beşiktaş’ı yenerek şampiyonluk yarışını sürdürmeyi ve taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Ayrıca, iki takım arasında sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ın kazandığı derbi maçı 1-0’lık skorla gerçekleşmişti.

FENERBAHÇE’DE KADRODA EKSİKLER VAR

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı olan Filip Kostic’in yanısıra sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin’in bu maçta yer alması beklenmiyor. Ancak, tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumu maç saatinde belirlenecek.

BEŞİKTAŞ’IN SON PERFORMANSI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 5 derbi maçında 3 kez puan almayı başardı. Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonundan itibaren Kadıköy’de gerçekleşen 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde yer alması beklenen isimler: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca. Beşiktaş’ın muhtemel 11’i ise şöyle: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa Erhan.

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