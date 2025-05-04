Fenerbahçe-Beşiktaş Muhtemel 11’ler Belli!

Trendyol Süper Lig’in 34. haftası önemli bir derbiye ev sahipliği yapıyor. Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda saat 19.00’da Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maçta düdük çalacak hakem Yasin Kol olacak. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon derbi galibiyeti elde edemediği için, Beşiktaş’ı yenerek şampiyonluk yarışını sürdürmeyi ve taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Ayrıca, iki takım arasında sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ın kazandığı derbi maçı 1-0’lık skorla gerçekleşmişti.

FENERBAHÇE’DE KADRODA EKSİKLER VAR

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı olan Filip Kostic’in yanısıra sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin’in bu maçta yer alması beklenmiyor. Ancak, tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumu maç saatinde belirlenecek.

BEŞİKTAŞ’IN SON PERFORMANSI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 5 derbi maçında 3 kez puan almayı başardı. Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonundan itibaren Kadıköy’de gerçekleşen 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde yer alması beklenen isimler: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca. Beşiktaş’ın muhtemel 11’i ise şöyle: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa Erhan.