Fenerbahçe, Beşiktaş ve A. Efes Yükseldi

YARI FİNALDEKİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Basketbol Süper Ligi’nde çeyrek final mücadeleleri sona erdi ve Beşiktaş, A. Efes, Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe yarı finale yükseldi. Normal sezonun 2. sırasında tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray’ı devirerek yarı finale gitmeyi başardı. 91-75 ve 107-85’lik skorlarla ezeli rakibini eleyen Beşiktaş, seriyi 2-0’lık sonuçla tamamladı.

A. EFES, RAKİBİNİ RAHAT GEÇTİ

A. Efes ise Mersin Spor ile karşılaşarak her iki maçı kazanmayı başardı. İlk maçta 92-71, ikinci maçta ise 84-81’lik sonuçlar alarak son 4 ekibine adını yazdırdı. Çeyrek finaldeki diğer eşleşmelerde ise Bahçeşehir Koleji, ilk maçta 94-80 kaybettiği Tofaş’ı, kendi sahasında 75-65 yenerek avantajlı duruma geçti. İki takım arasındaki üçüncü maçta Bahçeşehir Koleji, 96-92’lik skorla galip gelerek yarı finale adını yazdırdı.

FENERBAHÇE DE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Euroleague şampiyonu ve Basketbol Süper Ligi normal sezon lideri olan Fenerbahçe Beko, Türk Telekom karşısında çeyrek finalin ilk maçında 89-68 galip geldi. Ancak 2. karşılaşmada rakibine 85-77 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3. maçta taraftarının desteğiyle mücadeleyi 101-94 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı finalde, 3 galibiyet alan takım final oynama hakkını elde edecek. Basketbol Süper Ligi yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu: Fenerbahçe – Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş – A. Efes.