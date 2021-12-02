Fenerbahçe Bilic’in peşinde

Son haftalarda düşüşe geçen Fenerbahçe’de Vitor Pereira ile yolların ayrılması gündeme gelince Bilic ile görüşmelerin başladığı iddia edildi.

Portekizli teknik direktörün görevine son vermeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde Slaven Bilic ismi ön plana çıkıyor.

Göztepe deplasmanındaki beraberlik sonrası lider Trabzonspor’un 12 puan ardında kalan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira’nın yerine arayışlar hız kazandı.

Yönetim, teknik direktör arayışlarına başladı ve bazı isimlerle temasa geçti. Gündemde sezon başında gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Hırvat teknik direktör Slaven Bilic var.

Bilic’in, Türkiye ligini yakından tanıması ve lige çabuk uyum sağlayacağını düşünen yönetim tecrübeli teknik adamın transferini bu kez bitirmek istiyor.

Hırvat teknik direktör de Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor ve yeniden Türkiye’de çalışmak istiyor. Sezon başında kulübü izin vermediği için Fenerbahçe’nin başına geçemeyen Slaven Bilic’e bu kez Çin’de görev yaptığı Beijing Guoan kulübünün izin vermeye yakın olduğu gelen haberler arasında.

Fenerbahçe için ortaya atılan bir diğer iddia ise Fatih Karagümrük’te görev yapan Francesco Farioli idi. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma da, Cumhuriyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunarak, bu iddianın doğru olmadığını belirtti.

Mart’tan bu yana Karagümrük’te görev yapan İtalyan çalıştırıcı, oynattığı futbol ile büyük beğeni toplarken; İstanbul ekibinin başında çıktığı 14 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 7. sıraya yerleşti.

İtalyan çalıştırıcı Karagümrük’ten önce bir başka Süper Lig ekibi Alanyaspor’da Çağdaş Atan’ın yardımcılığını yapmıştı.