Fenerbahçe, Bissouma ile ilgileniyor

FENERBAHÇE, BİSSOUMA İLE GÖRÜŞME YAPTI

Süper Lig’in güçlü takımlarından Fenerbahçe, Yves Bissouma’nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştiriyor. Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncunun mevcut durumu hakkında detaylı bir araştırma yapıyor. Tottenham’da forma giyen Bissouma ile ilgileniliyor.

BİSSOUMA’NIN PERFORMANSI

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, oyuncunun güncel durumunu analiz etmekte. Geçtiğimiz sezon Tottenham forması altında 44 maça çıkan Bissouma, bu süreçte iki kez gol atmayı başardı. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL SONA ERİYOR

Yves Bissouma’nın Tottenham ile olan sözleşmesi, önümüzdeki yıl sona erecek. Fenerbahçe, oyuncunun transferi için gereken araştırmaları yaparak, kariyerindeki bu yeni adımı düşünüyor.