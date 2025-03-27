Fenerbahçe Bodrum’a Geldi, Taraftar Karşıladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum Futbol Kulübü ile yapacağı karşılaşma için, Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yaptı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin öncesinde, 26. hafta maçını yarın saat 20.30’da Bodrum İlçe Stadı’nda gerçekleştirecek.
KOŞULSUZ DESTEK
Fenerbahçe kafilesi, hava limanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Ardından takım, konaklayacakları AZKA oteline doğru yola çıktı. Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda yer alan futbolcular şunlar: “Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Osayi Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçicek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.”