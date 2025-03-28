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Fenerbahçe, Bodrum FK Deplasmanında Karşılaşacak

FENERBAHÇE VE BODRUM FK MAÇI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşıyor. Müsabaka, Grey Beton Bodrum Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacakken, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay üstlenecek. Bu karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Portekizli Luis Godinho görev alacak.

RÜZGAR MEHMET ADIYAMAN HAKKINDA

Bodrum FK’nın kalecisi Rüzgar Mehmet Adıyaman, Türkiye vatandaşıdır. 19 yaşında olan Rüzgar, Sipay Bodrum FK’da kaleci olarak görev yapıyor ve 54 numaralı formayı giymekte. Süper Lig’de henüz herhangi bir maç deneyimi bulunmuyor. Rüzgar, futbol kariyerine Bodrum FK’da devam ediyor.

BODRUM FK VE FENERBAHÇE KADROLARI

Bodrum FK’nın kadrosunda Rüzgar, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Erkan, Brazao, Mohammed, Ege, Okita ve Puşcaş yer alıyor. Fenerbahçe’nin kadrosunda ise İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca ve En-Nesyri bulunuyor.

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