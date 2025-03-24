Fenerbahçe, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, 28 Mart Cuma günü Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 29. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

ISINMA VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI YAPILDI

Antrenman, sahada ısınma ve koordinasyon programları ile sürdü. Futbolcular, gün boyunca pas çalışması yaparak becerilerini geliştirdi. Antrenmanın son kısmında, dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirildi ve bu maçların ardından bireysel programlara geçildi.

DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR

Sarı-lacivertliler, Bodrum FK ile oynayacağı maç için yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.