Haberler

Fenerbahçe, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, 28 Mart Cuma günü Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 29. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

ISINMA VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI YAPILDI

Antrenman, sahada ısınma ve koordinasyon programları ile sürdü. Futbolcular, gün boyunca pas çalışması yaparak becerilerini geliştirdi. Antrenmanın son kısmında, dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirildi ve bu maçların ardından bireysel programlara geçildi.

DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR

Sarı-lacivertliler, Bodrum FK ile oynayacağı maç için yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Bahar Müjdecisi Nevruz Düzce’de Kutlandı

Düzce Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı, Vali Selçuk Aslan ve rektörün katılımıyla geleneksel etkinliklerle kutlandı. Mehter takımı da programa coşku kattı.
Haberler

Fenerbahçe, Gelecek Sezon Transfer Çalışmalarına Başladı

Fenerbahçe, gözde beş futbolcusunun alt sınır bonservis bedellerini belirleyerek en az 125 milyon euro hedefliyor. Bu rakam, pazarlık aşamasında yükselebilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.