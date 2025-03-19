Fenerbahçe, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE MAÇ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı mücadele için hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettiriyor. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun olarak yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık egzersizleri ile başlangıç yaptı.

ANTRENMANDA ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPILDI

Futbolcular, ardında sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile antrenmanı sürdürdü. Antrenman, dar alanda hücum varyasyonları ile tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.