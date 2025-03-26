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Fenerbahçe, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti.

TEKNİK DİREKTÖR JOSÉ MOURINHO YÖNETİMİNDE

Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idman, Teknik Direktör José Mourinho yönetiminde salonda yapılan core egzersizleriyle başladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk programlarının ardından sahada dar alanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, son olarak çift kale maçlar ile son buldu.

BODRUM MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçına hazırlıklarını bitirerek, maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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