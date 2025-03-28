Fenerbahçe Bodrum FK’ya Karşı Üstünlük Sağlıyor

MAÇ SONUCU VE İLK YARIDA GELEN GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK’nın evinde konuk oldu. Mücadele, ilk yarının sonuna doğru sarı-lacivertlilerin 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İLK YARIDAN İLGİ ÇEKEN DAKİKALAR

Maçın başlama düdüğünün ardından 5. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Talisca’nın topa vurmasıyla kaleci Rüzgar, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönüşte En-Nesyri’nin kafa pasıyla yararlanıp, Skriniar’ın kafa vuruşuyla top filelere gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 27. dakikada Brazao’nın oluşturduğu pozisyonda Talisca’nın elle müdahalesi sonrası VAR’ın devreye girmesiyle hakem Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi. Penaltıda puşçaş topun başına geçerken, 31. dakikada vuruşu ağlarla buluştu ve durum 1-1 oldu.

32. dakikada İrfan Can, En-Nesyri’ye uzun bir pas attı. En-Nesyri’nin arka direğe gönderdiği top, Oğuz Aydın’ın dokunuşuyla kayıtlara 1-2 olarak geçti. 36. dakikada ise İrfan Can’ın ortasında kaleci Rüzgar, topu yumruklamak istedi ama meşin yuvarlak kale önüne düştü. Szymanski, topu ağlarla buluşturarak skoru 1-3 yaptı.

44. dakikada ceza sahasında Mert Müldür, Erkan Değişmez tarafından yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. 45. dakikada Talisca, penaltıyı sağ taraftan şutlayarak durumu 1-4 olarak belirledi.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri; Atilla Karaoğlan, Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay olarak görev yaptı. Bodrum FK kadrosunda Rüzgar, Mehmed Adıyaman, Üzeyir Ergün, Christophe Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Pedro Brazao, Musah Mohammed, Ege Bilsel, Jonathan Okita ve George Puşçaş yer aldı. Yedekler arasında ise Baran Demir, Taylan Antalyalı, Süleyman Özdamar, Enis Bardhi, Arlind Ajeti, Fredy, Ondrej Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Enes Öğrüce ve Taulant Seferi bulunuyor.

Fenerbahçe ise İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca ve Yousef En-Nesyri ile sahada yer aldı. Yedek oyuncular arasında Dominik Livakovic, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin vardı.

GOLLER VE SARI KART DURUMU

Goller ise şu şekilde kaydedildi: George Puşçaş, 31. dakikada penaltıdan Bodrum FK için attı. Fenerbahçe’nin golleri ise Milan Skriniar (5. dak.), Oğuz Aydın (32. dak.), Szymanski (36. dak.) ve Talisca (45. dak. penaltı) ile geldi. Bodrum FK’dan Musah Mohammed ise sarı kart gören oyuncu oldu.