Fenerbahçe, Bodrum FK’yı 4-2 Mağlup Etti!

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINA DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK’yi deplasmanda 4-2 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını korudu. Sarı-lacivertli ekibin Tadic ve Dzeko gibi önemli oyuncuları kulübede bırakıp sahaya genç ve dinamik bir kadro ile çıkması, spor yazarlarının dikkatini çekti. Oğuz Aydın’ın öne çıktığı ve İrfan Can Eğribayat’ın kalede büyük bir performans sergilediği bu maç, Mourinho’nun kullandığı stratejilerle de alkış topladı. Peki, spor yazarları bu galibiyeti nasıl değerlendirdi? Taraftar ne bekliyor? İşte tüm detaylar…

OĞUZ AYDIN GÖZ DOLDURDU

Maçın yıldızı Oğuz Aydın, hem attığı golle hem de sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Spor yazarı Murat Özbostan, “Takımın gizli lideri Oğuz” görüşünü dile getirirken, Haşim Şahin “Topla ilişkisi birinci sınıf” ibaresini kullanarak genç yıldızı övdü. Milli Takım’da da parlayan Oğuz, Bodrum’daki kritik golü ile skoru 2-1’e getirerek taraftarını coşturdu. Acaba Oğuz, Fenerbahçe’nin yeni gözdesi olmaya mı hazırlanıyor?

MOULINHO’NUN CESUR TERCİHLERİ

Jose Mourinho, milli ara sonrası canlanmış bir kadroyla sahaya çıkmasıyla dikkatleri çekti. Haşim Şahin, “Tadic ve Dzeko’suz ön alan baskısı daha güçlüydü” derken, Uğur Meleke “Milli futbolcuları oynatan kazandı” yorumunu yaparak Portekizli hocayı övdü. Skriniar’ın savunmadaki liderliği, İrfan Can Kahveci’nin serbest roldeki katkısı ve Szymanski’nin performansı, Fenerbahçe’yi farklı bir galibiyete taşıdı. Ancak ikinci yarıda yenen goller, “Ders alınacak” dedirtti.