Fenerbahçe, Bodrum FK’yı 4-2 Yendi

FENERBAHÇE RAKİBİNİ DEPLASMANDA MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK ile karşılaştı ve deplasmanda 4-2’lik skorla galip geldi. Maçın ikinci yarısında, 54. dakikada İrfan Can, ceza yayının gerisinden uzak mesafeden vurduğu şutta topu az farkla yitirdi. 59. dakikada Fredy’nin ara pasında Okita, ceza yayından şut çekti ancak kaleci İrfan Can bu şutu kontrol etti.

MUHTEŞEM ANLAR YAŞANDI

65. dakikada Fredy’nin pasıyla Puşçaş, savunmanın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat İrfan Can, bu pozisyonda topu kurtardı. 85. dakikada sağ taraftan Üzeyir’in arka direğe yaptığı ortada Mohammed, kafayla pasını Fredy’ye aktardı. Fredy’nin altıpas gerisinden yaptığı vuruşla top filelerle buluştu ve durumu 2-4 yaptı. 90+2. dakikada ise Fredy, sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topun yan direkten döndüğünü gördü.

MAÇIN DETAYLARI VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Maçta düdüğü çalan hakemler Atilla Karaoğlan, Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay, sahada uyum içinde görev aldı. Bodrum FK takımında Rüzgar Mehmed Adıyaman, Üzeyir Ergün, Christophe Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Pedro Brazao, Musah Mohammed, Ege Bilsel, Jonathan Okita ve George Puşçaş yer aldı. Fenerbahçe ise İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri ile sahadaydı.

Goller ise Bodrum FK’dan George Puşçaş (31. dakika penaltı) ve Fredy (85. dakika) ile, Fenerbahçe’den Milan Skriniar (5. dakika), Oğuz Aydın (32. dakika), Szymanski (36. dakika) ve Anderson Talisca (45. dakika penaltı) ile geldi. Maçta sarı kart gören oyuncular Musah Mohammed ve Jonathan Okita (Bodrum FK) ile Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe) oldu.