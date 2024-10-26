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Spor

Fenerbahçe Bodrum FK’yi Ağırlıyor!

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FENERBAHÇE YARIN BODRUM FK İLE KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile mücadele edecek. Maç, Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

POTADA HAZIRLIK DÖNEMİ

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sonuçla zirvenin 8 puan gerisine düştü. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Manchester United ile de 1-1 berabere kalmış durumda. Bu son karşılaşmalar takımın motivasyonu açısından önemli bir dönüm noktası yaratabiliyor.

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