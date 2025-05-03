FENERBAHÇE Boks Takımı Başarılı Sonuçlar Aldı

FENERBAHÇE MİLLİ BOKSÖRLERİ BAŞARIYLA DÖNDÜ

Fenerbahçeli milli boksörler, İran’ın Khoy şehrinde düzenlenen Pahlawan Pourya-ye Vali Cup Uluslararası Boks Turnuvasında dikkate değer bir performans sergiledi. Boks Milli Takımı, bu turnuvada toplamda 5 madalya kazandı. Elde edilen madalyaların 4’ü Fenerbahçeli sporculardan geldi.

ALTIN VE BRONZ MADALYALAR GAZANILDI

Fenerbahçeli boksörlerden 55 kg Tolga Kaya, 70 kg Mehmet Aydemir ve 90 kg Emrah Yaşar, altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca, 80 kg kategorisinde mücadele eden Sultan Osmanlı bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarılar, Fenerbahçe’nin boks alanındaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.