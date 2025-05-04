Fenerbahçe, Bu Sezon 10 Puan Kaybetti

FENERBAHÇE, EVİNDE KAYIP PUANLARLA YÜZLEŞİYOR

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig’de evinde 10 puan kayıplarıyla dikkat çekiyor ve ayrıca ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı da mağlup oldu. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’la oynadığı mücadelede 1-0’lık skorla kaybetti. Fenerbahçe, sezonun son bölümlerine kadar şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray ile arasındaki puan farkının artmasına neden olan bu kayıplar, takımın hedeflerini olumsuz etkiliyor.

LİGDEKİ MAĞLUPİYETLER VE BERABERLİKLER

Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı aldığı yenilgilerin yanı sıra, Samsunspor ve Kayserispor ile de berabere kalarak toplamda kaybettiği puanlar birikiyor. Son 2 karşılaşmasında toplamda 5 puan kaybeden Fenerbahçe, iki hafta önce Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak 2 puan daha kaybetmişti. Ancak, bu kayıplardan önce 9 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış olması, takımın potansiyelini gösteriyor.

OFANSİF VE DEFANSİF PERFORMANS

Kadıköy’de rakip filelere 38 gol atan Fenerbahçe, aynı zamanda kalesinde 16 gol görmesiyle dikkat çekiyor. Bu rakamlar, takımın hem ofensif hem de defansif açıdan performansının değerlendirilmesi için önemli bir gösterge sunuyor. Fenerbahçe, sezonun devamında bu kayıplarını telafi edebilmek için daha dikkatli bir oyun sergilemek durumunda.