Fenerbahçe, Carlos İçin 11.5 Milyon Euro Ödedi

Sakatlık Problemleri ve Oyun Süresi

Süper Lig’in önemli takımlarından biri olan Fenerbahçe, devre arasında Aston Villa’dan Brezilyalı stoper Diego Carlos’u değerli bir bonservis bedeli ile transfer etti. Ancak, oyuncunun sakatlık sorunu nedeniyle takıma katılması ve forma giymesi mümkün olmadı. Sarı-Lacivertliler, deneyimli stoper için sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğine rağmen, ocak ayında Aston Villa’ya 11.5 milyon euro ödedi.

Kupa Maçında Yaşanan Talihsizlik

32 yaşındaki savunma oyuncusu, kupada oynanan Erzurum maçında oyuna girdikten sadece 6 dakika sonra sakatlanarak sahayı terketmek zorunda kaldı. Yaklaşık bir aylık tedavi süreci sonunda iyileşmesine rağmen, teknik direktör Mourinho, son dört resmi karşılaşmada da Diego Carlos’u kadroya almayı tercih etmedi.