Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u Konuk Ediyor

SON 4 MAÇTAKİ BAŞARIYLA HIZ KESMİYORLAR

Ligde üst üste son 4 karşılaşmayı kazanan sarı lacivertli takım, Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede Çaykur Rizespor’u yenerek dikkat çekici çıkışını devam ettirmeyi amaçlıyor. Bu kritik mücadelenin hakemliğini Burak Pakkan üstleniyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de bu akşam konuk takım olarak Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Sakatlıklar Takımın Gücünü Etkiliyor

Sarı lacivertlilerde sakat oyuncular Oosterwolde, Becao ve Mert Müldür maçta forma giyemeyecek. Livakovic’in durumu ise gün içerisinde netleşecek. Konuk takımda ise sarı kart cezası bulunan Alikulov ve Taha ile sakat olan Eray bu karşılaşmada yer alamayacak. İlk yarıda Rize’de oynanan maçı 5-0’lık bir skorla kazanmayı başaran Fenerbahçe, bu akşamki maçta da benzer bir başarıyı hedefliyor.

Lig Performansı ve İddialı Transferler

20 karşılaşmada 48 puan toplayan Fenerbahçe, liderin 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler son 4 maçını kazanarak formda olduklarını gösterdi. Yeni transferlerden Diego Carlos’un ilk 11’de sahaya çıkması, Anderson Talisca ve Milan Skriniar’ın ise yedek kalması bekleniyor. Rizespor, haftaya 27 puanla ikinci sırada giriyor.

Sarı Kart Sınırında Üç Futbolcu

Fenerbahçe’de Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçı kaçıracak. Bu durum, takımın gelecekteki performansı açısından önem taşıyor.