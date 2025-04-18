Fenerbahçe, ÇBK Mersin’i Yendi

FENERBAHÇE OPET İKİNCİ MAÇTA GALİP GELDİ

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi kapsamında oynanan ikinci maçta ÇBK Mersin’i 85-54 mağlup ederek seride 2-0’lık üstünlük sağladı.

MAÇIN DETAYLARI

Maç, Metro Enerji Salonu’nda gerçekleşti ve hakemlik görevini Can Mavisu, Kerem Yılmaz ve Ozan Gönen üstlendi. Fenerbahçe’nin oyuncularından Meesseman 22, McBride 9, Sabally 10, Williams 16, Şerife Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 12 ve İdil Saçalır 2 sayı üretti. Başantrenör olarak Miguel Martinez Mendez takımın başındaydı.

ÇBK Mersin’in kadrosunda ise Carleton 6, Howard 19, Anderson 7, McCowan 11, Johannes 5, Sinem Ataş 3 ve Asena Yalçın 3 sayı kaydetti. Takımın başantrenörü ise Ahmet Kandemir.

PERİYOT GÖSTERGELERİ

Maçta ilk periyot Fenerbahçe lehine 22-21 sonuçlandı. Devre sonunda skor 45-36 olarak Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile tamamlandı. Üçüncü periyotta ise Fenerbahçe’nin skoru 71-45’e taşıdığı görüldü. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin final serisindeki güçlü rakibi karşısında nasıl etkili bir performans sergilediğini gösteriyor.