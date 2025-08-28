Fenerbahçe, Ceballos’u transfer etmeye çalışıyor

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde oldukça aktif bir şekilde hareket ediyor. Kadrosunu güçlendirmek adına girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, Real Madrid’in deneyimli futbolcusu Dani Ceballos’u da transfer hedefleri arasına aldı. Kadrosuna birçok önemli oyuncu ekleyen Fenerbahçe, orta saha takviyesini transfer planlamasının en merkezi noktası haline getirdi. Daha önce Youri Tielemans için de girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilerin şimdi ise dikkati Ceballos’a çevrildi.

GELİŞEN TRANSFER SÜRECİ

Fransız takım Marsilya, Ceballos’un transferi için Real Madrid ile anlaşma sağlamıştı. Taraflar, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinde uzlaştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’ya gitmek istemediğini bildirmişti. Bu gelişme sonrası Marsilya, transferden vazgeçti ve hedefini Benfica’nın oyuncusu Florentino Luis’e yönlendirdi. Marsilya’nın bu kararının ardından, Ceballos için Fenerbahçe’ye bir fırsat doğmuş oldu.

FENERBAHÇE’NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid’e Marsilya’nın yaptığı teklifle aynı teklifi sundu. Transfer sürecinde belirleyici olan detay ise Ceballos’un hangi kulüpte oynayacağına verdiği önemin büyüklüğü.