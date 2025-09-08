Fenerbahçe Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a Kiraladı

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş’a kiralandığını duyurdu. Fenerbahçe’nin resmi açıklamasında, “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz” ifadeleri yer aldı. Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu 6 milyon euro olarak belirlendi.

BESİKTAŞ’TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. “Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi. Bu gelişme, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.