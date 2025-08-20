Haberler

Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i kadroya aldı

CENGİZ ÜNDER’İN KADROYA DAHİLİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe’de Cengiz Ünder ile ilgili bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, bu akşam oynayacağı Benfica maçı öncesi UEFA kadrosunda değişiklik yaptı.

CENK TOSUN’UN SAKATLIĞI

Fenerbahçe, sakatlığı sebebiyle Göztepe maçında forma giyemeyen Cenk Tosun’u UEFA’ya sunulan listeden çıkardı. Cenk’in yerine daha önce kadroya alınmayan Cengiz Ünder, UEFA listesine dahil edildi. Fenerbahçe’nin Benfica ile yapacağı karşılaşma bu akşam saat 22:00’de gerçekleşecek.

ÖNEMLİ

Haberler

16 Operasyon Düzenlendi, 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de düzenlenen 16 kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi birçok kaçak malzeme ele geçirildi.
Haberler

Ali Ertaş Yeni Eve Taşındı

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, hayırseverler sayesinde yeni bir eve kavuştu ve mutluluk yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.