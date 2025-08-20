Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i kadroya aldı

CENGİZ ÜNDER’İN KADROYA DAHİLİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe’de Cengiz Ünder ile ilgili bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, bu akşam oynayacağı Benfica maçı öncesi UEFA kadrosunda değişiklik yaptı.

CENK TOSUN’UN SAKATLIĞI

Fenerbahçe, sakatlığı sebebiyle Göztepe maçında forma giyemeyen Cenk Tosun’u UEFA’ya sunulan listeden çıkardı. Cenk’in yerine daha önce kadroya alınmayan Cengiz Ünder, UEFA listesine dahil edildi. Fenerbahçe’nin Benfica ile yapacağı karşılaşma bu akşam saat 22:00’de gerçekleşecek.