Fenerbahçe Çeyrek Finale Yükseldi!

MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun üçüncü ve son karşılaşmasında Gaziantep FK, kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede sarı-lacivertliler, sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

FENERBAHÇE GOLLERİ

Fenerbahçe’nin galibiyetini sağlayan goller, 17. dakikada Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 27. dakikada tekrar Anderson Talisca tarafından atıldı. Maçın sonunda 83. dakikada Kostic de bir gol daha ekledi. Gaziantep FK’nın yalnızca 75. dakikada Husic ile bulduğu gol, maçın sonucunu değiştirmedi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 9’a yükseltti ve grup lideri olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline yükselmeyi başardı. Dördüncü sırada kalan Gaziantep FK ise turnuvaya veda etti.