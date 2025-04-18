Fenerbahçe, Chobani İle Anlaştı

FENERBAHÇE’İN STADYUM İSİM HAKKI ANLAŞMASI

Fenerbahçe, Amerikan yoğurt markası Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya ile stadyum isim hakkı üzerine bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu anlaşma çerçevesinde, Fenerbahçe’ye yıllık 20 milyon euro ödeme yapılacak. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ulukaya, kulübün başkanı Ali Koç’un yakın dostu olarak biliniyor ve bu destekle Kanarya’ya önemli bir finansman sağlayacak. Anlaşmanın detayları ve resmi açıklaması ise çok yakın bir zamanda yapılacak.

ANLAŞMA DETAYLARI

Sözcü’de yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi, Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile stadyum isim hakkı konusunda prensip anlaşmasına ulaştı. Bu çerçevede, Ulukaya’nın Fenerbahçe’ye yıllık 20 milyon euro civarında bir ödeme gerçekleştireceği bildiriliyor. Ulukaya ile Fenerbahçeli yöneticiler arasındaki görüşmeler ise imza aşamasına geldi. Detayların netleşmesiyle birlikte bu sponsorluk anlaşması kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

SPONSORLUK ANLAŞMALARI

Ayrıca, Fenerbahçe daha önce Adidas ile forma sponsorluk anlaşması yaparak yıllık 8 milyon euro ödemeye de imza attı. Bu gelişmeler, Fenerbahçe’nin finansal gücünü artırma hedefleri doğrultusunda önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.