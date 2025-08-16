Fenerbahçe, Çocuklarla Fotoğraf Çekti

ÖZEL ORGANİZASYON HAZIRLANDI

Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi kamp yaptığı otelde bir etkinlik düzenledi. Başkan Ali Koç, başkan vekili Sertaç Komsuoğlu, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü ve futbol direktörü Devin Özek’e ek olarak Cenk Tosun, Tarık Çetin ve Yiğit Efe Demir gibi futbolcular da etkinlikte yer aldı.

ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİLER

Başkan Ali Koç, küçük taraftarlarla sıklıkla bir araya geldi ve onlarla bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı. Futbolcular ise çocukların formalarını imzalayarak etkinliğe katıldılar. Bu sıcak buluşma, küçük taraftarlar için unutulmaz bir anı haline geldi.

TARAFTARLAR MUTLU AYRILDI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın geçen sezon elde ettiği 3 kupanın da tanıtıldığı organizasyon sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, etkinlikten memnuniyetle ayrıldıklarını belirtti. Bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.