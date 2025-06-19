Fenerbahçe, Darmian’ı bırakıyor

TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor ve bu süreçte transfer listesindeki İtalyan sağ bek Matteo Darmian ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tuttosport’ta yer alan haberlere göre, Matteo Darmian, Inter ile olan 1 yıllık sözleşmesine rağmen takımdan ayrılacağı belirtiliyor.

36 yaşındaki İtalyan futbolcunun, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği ifade ediliyor. Öte yandan, gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye almayacağı vurgulanıyor. Fenerbahçe’nin Osayi Samuel ile yollarını ayırmayı planladığı biliniyor. Takım, geçtiğimiz haftalarda Inter ile temas kurarak Darmian’ın transfer şartlarını öğrenmiş ve oyuncuya 2 yıllık bir kontrat teklifi yapmıştı.

DAHA FAZLA PERFORMANS

Bu sezon Inter formasıyla 46 maça çıkan Darmian, 3 gol ve 2 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.