Fenerbahçe, Darmian İle Anlaştı

İTALYAN OYUNCUNUN KARİYERİ DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe, yeni dönem transfer çalışmaları kapsamında transfer listesinde bulunan İtalyan sağ bek Matteo Darmian ile ilgili yeni bir gelişme yaşadı. Tuttosport’ta çıkan haberlere göre, Inter ile 1 sezon daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılması beklenen Matteo Darmian, futbol kariyerine son vermeye karar verdi. 36 yaşındaki bu oyuncunun teknik direktör olarak yeni bir kariyere adım atmayı düşündüğü bildirildi. Bununla birlikte, gelecekteki transfer tekliflerini değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE’DEN DARMİAN’A TEKLİF

Fenerbahçe, Osayi Samuel ile yollarını ayırmayı planlarken, geçtiğimiz haftalarda Inter ile iletişime geçerek Darmian’ın transfer şartlarını sorguladı. Bu görüşmeler sonucunda oyuncuya 2 yıllık bir kontrat teklifi yapıldı. Bu sezon Inter formasıyla 46 maça çıkan Darmian, bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik bir performans göstererek dikkat çekti.