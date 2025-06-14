Fenerbahçe, David İçin Pazarlık Yapıyor

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Lille’den ayrılan Jonathan David için temaslara başladı. Yönetim, yıldız oyuncunun talep ettiği 9 milyon euroluk maaş konusunda anlaşmaya vardı. Ancak, 15 milyon euroluk imza parasını düşürmek için pazarlık aşamasına geçildi.

YETKİLİLER ARASINDA GÖRÜŞMELER ARTIYOR

Başkan Ali Koç’un talimatıyla hareket eden yönetim, David’in menajeri Nick Mavromaras ile sıkı görüşmeler yapıyor. Taraflar arasında devam eden müzakerelerin en kısa sürede olumlu sonuç vermesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü Devin Özek, transfer sürecinin önemli bir figürü olarak dikkat çekiyor. Ali Koç’un, “Bu işi bitir” şeklindeki direktifi doğrultusunda, Özek David’in menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirdi.

PAZARLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Maaş konusunda uzlaşmanın sağlanmış olmasına rağmen, imza parası üzerinde pazarlıklar sürüyor. Hem futbolcu hem de yönetim açısından bu transferin sonuca ulaşması hedefleniyor.