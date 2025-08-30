Fenerbahçe’de 4 Hoca Adayı Değerlendirildi

YENİ HOCAYLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Fenerbahçe’nin, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışları hız kazanıyor. Sarı-lacivertli yönetim kurulu, bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda önemli kararlar aldı. Toplantının Chobani Stadı’ndaki kulüp binasında yapıldığı öğrenildi.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI BELİRLENDİ

Saat 20.00’de sona eren toplantıda, yöneticilerin fikir alışverişinde bulunduğu ve basında adı geçen teknik direktör adaylarının da gündeme alındığı belirtildi. Alınan bilgilere göre, toplantıda teknik direktör adayları 4 isme kadar indirildi ve belirlenen hocalarla hızlı bir şekilde görüşmelere başlanması kararı alındı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve futbol şubesi yetkililerinin en kısa sürede girişimlere başlaması bekleniyor.