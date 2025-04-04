Fenerbahçe’de 9 Aydır Çalışan Mourinho, 8 Kart Gördü

JOSE MOURINHO’NUN KART REKORU DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, 9 aylık görev süresi boyunca gördüğü kartlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Galatasaray’a yenilerek Türkiye Kupası’ndan elendikleri maçta Okan Buruk’un burnunu sıktığı için kırmızı kart gören Mourinho’nun bu sezonki kart istatistikleri şaşırtıcı bir detayı ortaya çıkardı.

FENERBAHÇE’DEKİ OYUNCULARINDAN DAHA FAZLA KART GÖRDÜ

Mourinho, Fenerbahçe’de şu ana kadar 6 sarı ve 2 kırmızı kart olmak üzere toplam 8 kart gördü. Daha önce “Kasıtlı olarak bunun uzmanı değilim” diyen 62 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımın 23 oyuncusundan daha fazla kart cezası aldı.

ROMA DÖNEMİNDE DE BENZER BİR TABLO VARDI

Fenerbahçe öncesinde AS Roma’da görev yapan Mourinho, İtalya’daki kariyerinde de disiplin sorunlarıyla öne çıktı. Roma’da 2,5 sezon boyunca 2021-2022’de 6, 2022-2023’te 10 ve 2023-2024’teki yarım sezonda 4 kez kart gören Portekizli hoca, toplamda 13 sarı ve 6 kırmızı kartla 20 kez cezalandırıldı.

KENDİ REKORUNU KIRMA YOLUNDA

Fenerbahçe’de şimdiden 8 kart gören Mourinho, 3 kart daha alması halinde Roma’daki 10 kartlık kişisel rekorunu geçecek. Bu sezon disiplin cezaları nedeniyle 5 maçta takımının başında yer alamayan tecrübeli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ve Midtjylland, Süper Lig’de Göztepe ile Sivasspor ve Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK karşılaşmalarında tribünden takip etmek zorunda kaldı.