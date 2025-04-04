Fenerbahçe’de 9 Aydır Görev Yapan Mourinho, 8 Kart Gördü

MOURINHO’NUN KART REKORU GÜNDEME OTURDU

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, 9 aydır sürdürdüğü görevinde gördüğü kartlarla dikkat çekiyor. Son olarak Galatasaray’a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde alınan yenilginin ardından Okan Buruk’un burnunu sıktığı için kırmızı kart gören Mourinho, bu sezon 8. kartını hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE’DE ÖĞRENCİLERİNDEN DAHA FAZLA KART GÖRDÜ

62 yaşındaki teknik adam, daha önce “Kasıtlı olarak bunun uzmanı değilim” açıklamasını yapmıştı. Ancak istatistikler, Mourinho’nun Fenerbahçe’deki 23 öğrencisinden daha fazla kart gördüğünü ortaya koyuyor. Portekizli hoca, şu ana kadar 6 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

ROMA’DAKİ KART SERÜVENİ DE BENZERDİ

Fenerbahçe öncesinde İtalya’nın Roma takımında görev yapan Mourinho, burada da disiplin cezalarıyla gündeme gelmişti. İtalyan ekibinde 2,5 sezon boyunca 2021-2022’de 6, 2022-2023’te 10 ve 2023-2024’teki yarım sezonda 4 kart gören deneyimli çalıştırıcı, toplamda 13 sarı ve 6 kırmızı kartla 20 kez ceza almıştı.

REKOR KIRMA YOLUNDA

Fenerbahçe’de şimdiden 8 kart gören Mourinho, 3 kart daha alması halinde Roma’daki 10 kartlık kişisel rekorunu geride bırakacak. Bu sezon disiplin cezaları nedeniyle 5 maçta takımının başında sahaya çıkamayan Portekizli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ve Midtjylland, Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile Sivasspor ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK karşılaşmalarında tribünden takip etmek zorunda kaldı.