Fenerbahçe’de 9 Aydır Görev Yapan Mourinho, 8 Kart Gördü

MOURINHO’NUN KART REKORU DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, takımın başında geçirdiği 9 aylık sürede gördüğü kartlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray’a yenilerek Türkiye Kupası’ndan elendikleri maçta Okan Buruk’un burnunu sıktığı için kırmızı kart gören Mourinho’nun bu sezonki kart sayısı 8’e yükseldi.

TAKIMINDAKİ OYUNCULARDAN DAHA FAZLA KART GÖRDÜ

Mourinho, 6 sarı ve 2 kırmızı kartla Fenerbahçe kadrosundaki 23 oyuncudan daha fazla ceza aldı. Daha önce “Kasıtlı olarak bunun uzmanı değilim” açıklamasını yapan deneyimli teknik adam, disiplin sorunlarıyla dikkat çekiyor.

ROMA DÖNEMİNDE DE BENZER BİR TABLO VARDI

Fenerbahçe’den önce İtalya’nın Roma takımını çalıştıran Mourinho, burada da sık sık kart görüyordu. 2021-2022 sezonunda 6, 2022-2023’te 10 ve 2023-2024’teki yarım sezonda 4 kez ceza alan Portekizli hoca, toplamda 13 sarı ve 6 kırmızı kartla 20 kez cezalandırıldı.

REKORU KIRMA YOLUNDA

Fenerbahçe’de şu ana kadar 8 kart gören Mourinho, 3 kart daha alması halinde Roma’daki 10 kartlık kişisel rekorunu geçecek. 62 yaşındaki teknik direktör, bu sezon disiplin cezaları nedeniyle 5 maçta takımının başında yer alamadı. UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ve Midtjylland, Süper Lig’de Göztepe ve Sivasspor, Türkiye Kupası’nda ise Gaziantep FK karşılaşmalarında tribünde izlemek zorunda kaldı.