Fenerbahçe’de Ali Koç’a Tepkiler Artıyor

FENERBAHÇE’DE TEPKİLER BÜYÜYOR

Süper Lig’de şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış olan Fenerbahçe’de tepkiler giderek artıyor. Türkiye’nin farklı yerlerinde mevcut yönetime karşı protestolar düzenleyen Fenerbahçeli taraftarlar, en son İstanbul Boğazı’nda gösteri yaptı.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA PROTESTO

Protestocular, teknesine “Ali Koç istifa” yazılı pankart asarak Boğaz’da dolaşan sarı-lacivertli tribün üyeleri, tüm bölgeyi turlayarak duyurularını yaptılar. O anları gören futbolseverler de telefonlarıyla bu anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Sosyal medya platformlarında yayılan bu görüntüler, Ali Koç’un destekçileri tarafından olumsuz yorumlanırken, yönetimi istifaya çağıran diğer taraftar grubu ise protestoları olumlu bir eylem olarak değerlendirdi.

ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam TRT Spor’da katıldığı bir programda, yönetim olarak istifa düşüncelerinin bulunmadığını ve olağanüstü kongre talebinde bulunmayacaklarını duyurdu.