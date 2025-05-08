Haberler

Fenerbahçe’de Ali Koç’a Tepkiler Artıyor

FENERBAHÇE’DE TEPKİLER BÜYÜYOR

Süper Lig’de şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış olan Fenerbahçe’de tepkiler giderek artıyor. Türkiye’nin farklı yerlerinde mevcut yönetime karşı protestolar düzenleyen Fenerbahçeli taraftarlar, en son İstanbul Boğazı’nda gösteri yaptı.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA PROTESTO

Protestocular, teknesine “Ali Koç istifa” yazılı pankart asarak Boğaz’da dolaşan sarı-lacivertli tribün üyeleri, tüm bölgeyi turlayarak duyurularını yaptılar. O anları gören futbolseverler de telefonlarıyla bu anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Sosyal medya platformlarında yayılan bu görüntüler, Ali Koç’un destekçileri tarafından olumsuz yorumlanırken, yönetimi istifaya çağıran diğer taraftar grubu ise protestoları olumlu bir eylem olarak değerlendirdi.

ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam TRT Spor’da katıldığı bir programda, yönetim olarak istifa düşüncelerinin bulunmadığını ve olağanüstü kongre talebinde bulunmayacaklarını duyurdu.

ÖNEMLİ

Haberler

Survivor 2025 Tüm Yıldızlar Devam Ediyor

Survivor All Star 2025'in Kırmızı ve Mavi takımları heyecan yarattı. Yarışmacılar iddialı sloganlarıyla dikkat çekerken, izleyiciler canlı yayını takip etmek için sabırsızlanıyor.
Haberler

Manchester United Athletic Bilbao Canlı İzle

Manchester United ile Athletic Bilbao arasındaki maçın canlı yayınına erişim yolları merak ediliyor. İzleyiciler, maçın nereden ve hangi kanalda kesintisiz izleneceğini araştırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.