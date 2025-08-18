Fenerbahçe’de Ayrılacak Oyuncular Belirlendi

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’de yeni sezon kadro planlama çalışmaları sürerken haberler hız kazandı. A Spor’da yayımlanan bilgilere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlamış olduğu raporda 4 oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verdi. Portekizli teknik adamın raporuna göre, kadroda yer almayan Emre Mor, Mimovic, Cengiz Ünder ve Diego Carlos’un takımdan gönderileceği kaydedildi. Mourinho’nun bu oyuncuları Göztepe maçı kamp kadrosuna almayışı, ayrılık konusunda net bir işaret olarak görülüyor.

YÖNETİMDEN YENİ ADIM

Sarı-lacivertli yönetim, bu dört oyuncunun menajerleriyle iletişime geçerek onlara yeni kulüpler bulmaları konusunda destek olmayı planlıyor. Oyuncuların geleceği konusunda atılacak adımlar merakla bekleniyor. Fenerbahçe’nin yeni sezon hedefleri doğrultusunda kadroda yapılacak değişiklikler, takımın performansı açısından önemli bir etken olacak.