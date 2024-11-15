FENERBAHÇE TRANSFER DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın peşinden gitmeye devam ederken, ara transfer dönemi için de hareketlilik başladı. Sarı-lacivertli takımda yeni transferler kadar mevcut kadrodan ayrılacak oyuncular da önemli bir yer tutuyor. Kulübün yıldız futbolcusunun, Jose Mourinho tarafından pek beğenilmediği gelişmeleri nedeniyle ayrılığa yakın olduğu iddiaları gündemde.

SON MAÇTA GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’deki son karşılaşmasında evinde Sivasspor’u 4-0 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Millî maç arasına girerken Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalan Kanarya, bu sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine yoğunlaşmış durumda. Sarı-lacivertli kulüp, kadrosunu güçlendirmek için kış transfer döneminin fırsatlarını araştırıyor.

PAUL POGBA GÜNDEMDE

Fenerbahçe’nin ara transfer günleri için en çok konuşulan isimlerinden biri Paul Pogba oldu. Dünyaca ünlü orta saha oyuncusunun Fenerbahçe’ye önerilmiş olması, kulüpte heyecan yarattı. Paul Pogba, 2023’ün ağustos ayında doping testinde sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Oyuncuya verilen 4 yıllık men cezası, CAS tarafından 18 aya indirilmişti. Juventus ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Pogba’nın durumu, kulübün hocası Jose Mourinho’nun vereceği karara bağlı olarak gelişecek.

RODRIGO BECAO’NUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe’de bir diğer dikkat çeken durum ise stoper oyuncusu Rodrigo Becao ile ilgili. 28 yaşındaki oyuncunun, Jose Mourinho ile anlaşmazlık yaşadığı belirtiliyor. Portekizli hocanın pek beğenmediği Becao, devre arasında Fenerbahçe’den ayrılma ihtimali taşıyor. İtalya Serie A’dan oyuncuya gelen teklifler olduğu iddia ediliyor. Rodrigo Becao’nun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri Transfermarkt’e göre 8 milyon euro olarak gösteriliyor.