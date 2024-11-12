Fenerbahçe’de Ayrılmak İsteyen Futbolcular!

FENERBAHÇE’DE SON DAKİKA GELİŞMELER

Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen futbolcunun takımdan ayrılma isteği gündeme geldi. Daha önce yaz transfer döneminde gerekçeli bir şekilde kadrosuna özel isimler ekleyen Fenerbahçe, Süper Lig’de uzun yıllardır beklediği şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ VE ELEŞTİRİLER

Sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal’ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho da dikkatleri çekiyor. Portekizli teknik adamın, bazı futbolculara verdiği az süre eleştirilmeye başlandı. Bu durum, takımın hava durumunu da etkilemiş durumda. Fotomaç’ta yer alan bilgilere göre, az süre alan bir futbolcunun takımdan ayrılma isteği ortaya çıktı.

LEVENT MERCAN’IN DURUMU

Karagümrük’ten sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Levent Mercan, mutsuz bir durumda ve takımdan ayrılmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun devre arasında bir Süper Lig kulübüne kiralanması bekleniyor çünkü son Sivasspor maçının kadrosuna alınmamıştı. Bu durum, Levent Mercan’ın performansı üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.