Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz Maribor’a Kiralandı

TRANSFERDE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de transfer dönemi boyunca yoğun bir tempo sürüyor. Sezonun kalan kısmında yeterli forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, kiralık olarak takımdan ayrıldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar Slovenya’nın Maribor takımında mücadele edecek.

BARTUĞ ELMAZ SLAVİZA’YA YOLCU

Vize işlemlerini bekleyen Bartuğ, belgelerini tamamladıktan sonra resmi imzayı atmak için Slovenya’ya gidecek. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 4 maçta, 1’ tanesi ilk 11 olmak üzere forma giyen genç oyuncu, 1 kez de gol sevinci yaşayarak katkıda bulundu.