Fenerbahçe’de Başkan Adayı Ali Koç

SEÇİM HEYECANI YAKLAŞIYOR

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’de seçim dönemi yaklaşırken, mevcut başkan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini açıkladı. Ali Koç, tekrar başkan adayı olarak kulübün divan kuruluna listeyi teslim etti.

ALI KOÇ’UN YENİ YÖNETİM KURULU

Fenerbahçe’deki bu gelişme, kulüp taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi, gelecekteki planlar ve projeler açısından büyük önem taşıyor. Kulübün üst düzey yöneticileri, takımı daha ileriye götürmek için çalışmalara hazırlıklı.

ÖNEMLİ

Kırıkkale’de 57 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 57.340 makaron ele geçirildi. Emniyet, tütün kaçakçılığına karşı S.A. ve H.İ.A. hakkında yasal işlem başlattı ve arama gerçekleştirdi.
Kilis’te Otomobil Devrildi, İki Yaralı

Kilis-Öncüpınar yolunda bir otomobil devrildi. Sürücü ve yolcusu yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

