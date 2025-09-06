Fenerbahçe’de Başkan Adayı Ali Koç

SEÇİM HEYECANI YAKLAŞIYOR

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’de seçim dönemi yaklaşırken, mevcut başkan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini açıkladı. Ali Koç, tekrar başkan adayı olarak kulübün divan kuruluna listeyi teslim etti.

ALI KOÇ’UN YENİ YÖNETİM KURULU

Fenerbahçe’deki bu gelişme, kulüp taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi, gelecekteki planlar ve projeler açısından büyük önem taşıyor. Kulübün üst düzey yöneticileri, takımı daha ileriye götürmek için çalışmalara hazırlıklı.