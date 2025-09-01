Haberler

Fenerbahçe’de Başkanlık Seçimi Geliyor

FENERBAHÇE’DE BAŞKANLIK SEÇİMİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe’deki başkanlık seçimi öncesinde, adaylar arasında yer alan Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp’ten dikkat çekici bir hamle geldi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, iki isim arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve ortak bir strateji üzerinde çalıştıkları öne sürüldü. Eğer bu birliktelik gerçekleşirse, Fenerbahçe’deki başkanlık yarışı önemli bir şekilde değişebilecek.

SEÇİMDE DİĞER ADAYLAR DA VAR

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Sadettin Saran’ın yanı sıra mevcut başkan Ali Koç, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp da aday olarak yarışacak. 13-14 Eylül tarihlerinde yeterli çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul, 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu tarihler, Fenerbahçe için geleceği belirleyecek önemli anlar olarak öne çıkıyor.

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

