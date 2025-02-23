Fenerbahçe’de Büyük Yapısal Değişim Bekleniyor

FINANSAL İYİLEŞME ADIMLARI

Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki 3 yıl zarfında kulüp finansmanını önemli ölçüde iyileştirmeyi ve kulüp tarihine geçecek stratejik adımlar atmayı planlıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bu dönemdeki öncelikli amacının stadyum kapasitesini artırarak elde edilen gelirleri yüzde 50 oranında yükseltmek olduğu biliniyor.

STAT KAPASİTESİ ARTIRILMASI

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ali Koç yönetimi kulüp gelirlerini artırmak için tarihi bir adım atmayı hedefliyor. Bu bağlamda, sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı’nın kapasitesini 65 bin kişiye çıkarmak amacıyla gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.