Fenerbahçe’de Cenk Tosun Sürpriz Ayrılık Kapıda

SÜPER LİG MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi’nde de yoluna devam ediyor. Ancak, bu süreçte sürpriz bir ayrılığın yaşanabileceği iddiaları ortaya çıktı. Takıma geçtiğimiz yaz katılan yıldız futbolcu, Jose Mourinho yönetiminde yeterince forma şansı bulamıyor. Bu nedenle, Uzak Doğu’ya transfer olma ihtimali gündeme geldi.

ZAMAN BULAMADI

Sarı-lacivertli formayla daha fazla sahada yer almak isteyen Cenk Tosun, Mourinho tarafından yeterince süre alamadığı için yeni bir hamle yapma kararı aldı. Milli futbolcu, takımda kalmak istemeyerek bu durumu menajerine de iletti. Cenk Tosun’un geleceği için Japonya’dan ilginç bir teklif geldi.

Cenk Tosun’un transferi için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Futbolcu, şartlarla ilgili olarak uzlaşı sağladıktan sonra, Uzak Doğu ekibine transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu transferin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülüyor.