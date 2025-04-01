Fenerbahçe’de Derbi Öncesi Fred Dönüşü

DERVİ BÖLGESİNDE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın ezeli rakibi Galatasaray’ı sahasında konuk edecek. Derbi öncesi son hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki son maçta oynayamayan Fred, takımla birlikte çalışmalara başladı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun takıma katılması, teknik ekip ve taraftarlar için büyük bir morali beraberinde getiriyor.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN HEDEF BELLİ

Bodrum FK maçını kaçıran Fred, Galatasaray derbisinde oynamayı istiyor. Sağlık ekibi, Fred’in Kadıköy’deki derbiye yetişmesi için yoğun bir çaba harcıyor. Bu süreçte futbolcunun da karşılaşmayı dört gözle beklediği biliniyor.

İLK 11 HEDEFİ İÇİN YÜZDE 75 İHTİMAL

Fred’in ilk 11’de yer alması için %75’lik bir ihtimal olduğu düşünülüyor. Son idmanların ardından teknik direktör Jose Mourinho, Fred’in oynayıp oynamayacağı konusunda karar verecek. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Fred, 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiliyor.