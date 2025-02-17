Fenerbahçe’de Derbi Öncesi Kadro Krizi

FENERBAHÇE’DE ŞOK KARAR

Fenerbahçe’de yaşanan son gelişmeler, futbol camiasında büyük yankı yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sunulan kadro listesinde yapılan ani değişiklikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe yönetimi, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’yu kadro dışı bırakma kararı aldı. Bu beklenmedik durum, taraftarlar arasında büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırdı.

KADRO DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Peki, Oosterwolde ve Becao’nun kadro dışı kalmasının sebepleri neler? Spor kulislerinde bu durumla ilgili birçok iddia dolaşıyor. Bunlardan biri, yabancı oyuncu kontenjanının doluluğu ile ilgili olduğu yönünde. Yabancı sınırı, kulüplerin kadrolarını oluşturma konusunda önemli bir etken olabiliyor. Bu yüzden, Fenerbahçe’nin bu iki futbolcuyu kadro dışı bırakması bu çerçevede değerlendiriliyor.