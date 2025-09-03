Fenerbahçe’de Devin Özek Atandı

Fenerbahçe’de Devin Özek döneminin başlangıcı, futbol çevrelerinde büyük bir yankı uyandırdı. Mario Branco’nun ardından bu önemli göreve getirilen Özek, kısa sürede merak konusu oldu. Spor camiası, onun geçmiş kariyeri, futbol vizyonu ve kulübe nasıl katkı sağlayacağı hakkında detayları araştırmaya başladı. Devin Özek ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

YENİ ATAMA VE DENEYİM

Fenerbahçe, Mario Branco’nun ayrılığı sonrasında futbol direktörlüğü görevine Devin Özek’i atadı. 30 yaşındaki Özek, genç yaşına rağmen Avrupa futbolundaki edindiği deneyim ile dikkatler üzerinde. Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak, Almanya’nın alt liglerinde futbol oynadıktan sonra 21 yaşında kariyerine son verdi. 2017 yılında Simon Rolfes’in şirketinde scout olarak futbola geri döndü. 2021’de Bayer Leverkusen’e geçiş yaptı; burada uluslararası ilişkilerden sorumlu oldu ve sportif direktör yardımcılığı pozisyonuna kadar yükseldi. Xabi Alonso’nun teknik direktörlük görevine getirilmesinde, Grimaldo ve Boniface transferlerinde oldukça önemli rol oynadı. UEFA B Lisansı’na sahip olan Özek; Türkçe, Almanca ve İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşuyor.

KÜLTÜREL KÖKLER VE ÖZEL HAYATI

Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü Devin Özek, genç yaşına rağmen futbol dünyasında önemli bir birikime sahip. 20 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelen Özek, 2025 yılında 30 yaşında olacak. Almanya’nın Münih kentinde doğan Özek, Türk bir baba ile Alman bir annenin evladı olarak çift kültürlü bir ailede yetişti. Almanya’da doğup büyüyen Özek, kökleri itibarıyla Türkiye ile derin bir bağ taşımakta. Bu iki kültür arasında köprü kurarak, hem Almanca hem de Türkçe’yi akıcı bir şekilde konuşabilen Özek, uluslararası futbol arenasında dikkat çeken bir isim. Şu an için Devin Özek’in evli olup olmadığı hakkında kamuya açık ve doğrulanan bir bilgi mevcut değil. Özel hayatıyla ilgili detaylar genellikle paylaşılmadığı için hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün olmuyor.