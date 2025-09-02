Fenerbahçe’de Diego Carlos’un yolları ayrıldı

FUTBOLCUYLA YOL AYRIMI

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, bekleneni veremeyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Diego Carlos ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, geride kalan sezonun devre arasında kadroya katılan Diego Carlos’un İtalya’nın Como Kulübü’ne kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli takım, resmi açıklamasında “Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos’un kiralık transferi konusunda İtalya’nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego’ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz.” ifadesine yer verdi.

TARAFTARLARIN DİKKATİ

Yapılan açıklamanın son kısmı bazı dikkate değer yorumlara neden oldu. Taraftarlar, kulübün sürekli sakatlık yaşayan Diego Carlos’a dolaylı yoldan bir gönderme yaptığını düşündü. Açıklamadaki “Diego’ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz.” ifadesinin bu yönde algılandığı konuşuluyor.

Carlos’un Yorumları

Diğer yandan, Diego Carlos’un resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye verdiği yanıt kısa sürede dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, kulübün mesajını alıntılayarak ‘Sakatlıklardan dolu başarılı bir sezon diliyoruz’ sözünü tekrarladı. Carlos, kulübe teşekkür ettikten sonra “Tanrı bu sezon sizi korusun.” ifadelerini kullandı. Yorumuna yine birçok gülücük emojisi ekleyen Carlos’un bu paylaşımı, birçok kullanıcıdan beğeni aldı.