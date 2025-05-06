Fenerbahçe’de Divan Kurulu İmza Kampanyası

Fenerbahçe’de Şampiyonluk Şansı Azalıyor

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’a karşı 1-0’lık skorla mağlup olarak şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı. Bu süreçte, başkan Ali Koç ve yönetim eleştirilerin odak noktası haline geldi. Kulüp içindeki memnuniyetsizlik her geçen gün artarken, kongre ihtimali de yükseliyor.

Seçim Süreci Başlıyor

Fenerbahçe’deki olağanüstü seçimli genel kurul için Divan Kurulu üyeleri imza kampanyası başlattı. Adaylar şekillenme aşamasındayken, Aziz Yıldırım’ın damadı Murat Gordi’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Gordi, X hesabından yaptığı kongre çağrısında, “İstifa diye çağırdığınızda ‘boş yapmayın icraat yapın diyorlar.’ Doğru da diyorlar. ‘Sevgi eylem gerektirir’ mottosuyla Kongre üyelik kimliği taşıyan, değişim isteyen herkes notere gidip imzasını versin ve Fenerbahçe Divan Başkanlığı’na teslim etsin” ifadelerini kullandı.

İmza Toplama Süreci

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçime gidebilmesi için, son seçimde oy verme hakkı olan yaklaşık 50 bin üyenin 5’te 1’ine denk gelen 10 bin imza toplanması gerekiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Eyüpspor maçı öncesinde stat çevresinde noter ve imza organizasyonu yapmayı planlıyor. Bu girişim, kulüpteki mevcut yönetimin değiştirilmesi için bir fırsat sunuyor.