Fenerbahçe’de Djiku ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile resmi olarak yollarını ayırdı. Kulüp, 31 yaşındaki stoperin sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. Djiku’nun transferi için Spartak Moskova ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak, teknik direktör belirsizliği sebebiyle Djiku’nun ayrılığı önce beklemeye alındı.

SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Alexander Djiku’nun Spartak Moskova’ya transferine onay verdi ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Transfer süreci için Djiku’nun imzası bekleniyor.

DJIKU’UN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Djiku, sarı-lacivertli takımda 75 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Exxen Spor Canlı Maç İzle!

Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı, EXXEN üzerinden canlı yayınla takip ediliyor. Kullanıcılar, akşamki maçı kesintisiz izlemek için platforma yöneliyor.
Alaçam Belediye Başkanı Desteği Verecek

Alaçam'da 65 mahalledeki 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verileceği duyuruldu. Destek, hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hayata geçirilecek.

