Fenerbahçe’de Djiku ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE’DE DJIKU İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile resmi olarak yollarını ayırdı. Kulüp, 31 yaşındaki stoperin sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. Djiku’nun transferi için Spartak Moskova ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak, teknik direktör belirsizliği sebebiyle Djiku’nun ayrılığı önce beklemeye alındı.

SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Alexander Djiku’nun Spartak Moskova’ya transferine onay verdi ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Transfer süreci için Djiku’nun imzası bekleniyor.

DJIKU’UN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Djiku, sarı-lacivertli takımda 75 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.